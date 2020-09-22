農糧署署長胡忠一。（李柏澔攝）

手搖飲料為台灣消費大眾喜愛的飲品，每年創造出龐大的商機，為提高國產水果消費量及競爭力，農委會農糧署特別辦理「109年臺灣水果創意手搖飲料比賽」，鼓勵國內業者以國產水果作為原料開發創新飲品，比賽總獎金計90萬元，今（22）辦理賽前說明暨記者會說明。

農糧署署長胡忠一表示，今年「109年台灣水果創意手搖飲料比賽」以「果然給力colorful life」為主題，鼓勵國內業者以國產水果作為原料開發創新飲品，根據經濟部統計處資料統計，手搖飲在台灣近幾年業務成績十分優秀，一年創下超過1000億的商機，也已經在歐美、東南亞及日本擴張版圖，台灣出口到各國水果有30幾種，台灣的水果品質是世界第一。

胡忠一指出，手搖飲競賽已連續辦理兩年，得到的迴響非常不錯，時令水果至少都有5成至翻倍的成長，有別於過去以夏季水果為主，今年利用秋天水果來營造另一個舞台，台灣種類之多品質優，應該要建立多元的水果形象。

而今年選定時令果品火龍果，番石榴，柑橘，檸檬，香蕉，木瓜及文旦等，讓業者以創意創造多元化水果產品，並導入商業運作模式。

本次比賽分為「果粒嗨翻組」、「動感有力組」及果然狠美組，比賽分兩階段進行，第一階段邀集食品，餐飲等產業之專家及學者進行書審；第二階段為街頭盲選及專家評選，提供獎金各10萬元，計90萬元，報名日期即日起至9月30日截止。

會後媒體問到本次活動是否對近期價格下跌嚴重的香蕉有正面效益，胡忠一回應，目前香蕉價格比去年要高，去年同期產地價7元，今年截至目前是10元，拍賣市場則是17元。

他說，天氣熱大家偏好購買水分較多的水果，秋冬以水分較少但營養價值高的水果為主，隨著天氣轉涼，香蕉購買量會再提高，預測香蕉價格往後會越來越好。

另外10月起日本學校營養午餐要開始進口台灣香蕉，今年香蕉出口量也較去年增加25％，價格都算合理。

(中時 )