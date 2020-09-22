許多人好奇，飛機上分隔「頭等艙」、「商務艙」與「經濟艙」中間的布簾，為何都在飛機起飛後，空姐就會將布簾拉上？專寫旅遊領域的《心底的小城》專欄分析背後3原因，眾人看了直喊：「太殘酷了」。

飛機艙等不同，除了價錢有所落差，自然設備及服務也大不相同。多達1.9億觀看人次的《心底的小城》專欄指出，飛機起飛後空姐要拉上布簾，主要可歸納為下列3大原因。

1. 心理落差

避免其他艙等的人看到頭等艙的待遇後產生心理落差。

2. 阻隔氣味

因為頭等艙和經濟艙的食物不同，拉上布簾多少可以適當阻隔氣味相互干擾，維持服務品質。

3. 空姐不同

雖然每個艙都有空姐服務，但通常頭等艙的空姐都是較有經驗的，甚至一般認為是最漂亮的，為了顧及感受問題，拉上布簾也能讓各艙等的乘客及空姐都更自在。

如此看來，拉上布簾的動作看似不經意，實則暗藏學問，讓網友看完忍不住喊：「現實太殘酷...」。

(中時新聞網)