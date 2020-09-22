《2分之一強》固定班底、瑞典籍男星方馬丁今年七夕時拋出震撼彈，宣布和結婚約8年的老婆「安東媽」Shanon離婚，兩人本月16日完成了離婚登記，Shanon因此換了張配偶欄歸零的身分證。昨(21日)Shanon錄影受訪，坦言婚變有如世界毀滅，但她沒跟前夫拿贍養費，兒子的教育費用一人一半。

馬丁和Shanon育有6歲兒子「安東」，先前兩人曾上節目分享家庭生活日常，無奈近日婚姻閃電劃下句點，Shanon先前發文，透露得知婚姻無法挽回後哭了3天，因自責無法再給孩子完整家庭，也說婚變主因跟價值觀不同有關，但盡力過就好，「對這段婚姻一點也不後悔」。

據《ETtoday星光雲》報導，昨Shanon錄《命運好好玩》，直說過去8年對家庭全心全意奉獻，遭逢家變真的有天崩地裂的感覺，但她看得很開，認清了對方變心後，就明白那紙結婚證書「只能約束對方不能再婚」，對夫妻感情變化沒有幫助，才決定放手。

Shanon說，她沒特地爭取兒子扶養權，也沒跟馬丁要一分一毫贍養費，未來兩人還是朋友，也會一起扛起兒子花費，傳聞馬丁後來有新歡，女方是「珍奶姐妹花」的牛奶兒，Shanon稱沒見過那個女生，不知道對方來歷，之後想說什麼只會給馬丁建議，「不會給她啦」。

(中時新聞網)