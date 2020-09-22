把湖人球衣升級再製變成你個人專屬的背包。(Looptworks提供)

一旦NBA球星轉隊、球季結束，你有想過這些過季球衣該何去何從嗎？打入倉庫？還是移到乏人問津的Outlet？來自美國俄勒岡州波特蘭，最環保時尚的綠色品牌「Looptworks」，即將給了這些滯銷的NBA球衣一個新生命！

Looptworks與NBA合作，將轉隊、過季滯銷的全新球衣「升級再製(Upcycling)」，利用設計師的獨特巧思，將每件球衣打造成更精美的限量球迷商品，提供永續循環的環保概念。從輕便小包到盥洗萬用包、後背包到抱枕，手工裁剪球衣中的精華部分，再製成獨一無二的粉絲單品。

綠色企業looptworks在升級再製的過程中，至今以省下70多萬加侖的水(相當於117個奧運泳池用水量)，減少成衣工廠每週所剩的6萬多磅全新廢棄布料(相當於25台小客車重量)，同時也避免掉工廠製作原物料時所產生的碳排放。

Looptworks更將全新過剩的物料，手工升級再製成獨一無二的限量包款，賦予球衣全新不同的意義。環保時尚兼顧的Looptworks即將綠色登台，由球迷專屬的網路商城「Fanz」奮絲網 (www.fanz.com.tw)獨家販售。

(中時 )