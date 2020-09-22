雙方人馬為了喬債引爆街頭械鬥，警方陸續帶回14人到案。（鳳山分局提供／柯宗緯高雄傳真）

雙方人馬為了喬債引爆街頭械鬥，警方陸續帶回14人到案。（鳳山分局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市今（22）日凌晨爆發街頭械鬥事件！兩方人馬為友人喬債，先在前鎮區興仁公園約見面喬不攏，引爆口角衝突，但因警方到場而鳥獸散，接著吳姓男子這方又尾隨蔡姓男子那方人馬，直接在鳳山區五甲三路的速食店外頭幹架，釀成多人掛彩，其中林姓男子遭砍傷，鮮血直流忍痛跑到一旁的小北百貨求救，警方獲報已陸續帶回14人。

警方初步調查，綽號「小旭」的男子積欠葉姓男子債務，雙方分別找來25歲蔡姓男子及18歲吳姓男子喬債，雙方各自撂人到前鎮區興仁公園聚集談判，吳嗆蔡「你是看我沒有嗎？」現場火藥味十足，20多名青少年糾眾，民眾嚇得報案，但警方到場，因查無不法，只有登記資料就離去。

未料，吳嫌這方一路尾隨蔡男那方，急call6台車助陣，準備刀棍要出口氣，讓蔡男這方措手不及，雙方就在速食店前展開大亂鬥，造成多人掛彩，現場血跡斑斑，遺留西瓜刀及棍棒，還波及到無辜路人的3台機車、2部汽車。

其中，24歲林姓男子右手遭砍，肌腱韌帶斷裂，跑到隔壁的小北百貨向店員求救，事後緊急送國軍高雄總醫院救治；23歲方姓男子頭部被棍棒毆打，有嚴重撕裂傷，送阮綜合醫院急救；蔡姓主嫌則因車輛衝撞時，手腳擦傷，沒有大礙。

警方表示，幫忙出頭的蔡姓及吳姓對於債務內容避重就輕，聲稱不清楚到底欠多少錢，而全案總共20多名份子滋事，已帶回14人，陸續將繼續逮人到案，並請「原事主」小旭及葉姓男子到案釐清，債務紛爭始末，全案依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

(中時 )