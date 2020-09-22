嘉義黎明狗學校校長蔡慶榮，同時也是訓犬師，擁有45年的經驗，日前他收了一隻13個月的惡霸犬，卻連日遭攻擊咬傷，讓他決定「退訓」，這也是他第一次退訓的狗。此事也在惡霸社團引發熱議，不少網友認為訓犬師有問題，批評「到底是人的問題！關狗屁事」。

綜合媒體報導，蔡慶榮詢問飼主後得知，這隻惡霸犬2個月前才爆野性，但個性乖巧，還能跟小孩玩。蔡慶榮說，該犬一開始表現良好，但不讓人戴項圈、上牽繩，第4天開始就出現攻擊行為，到最後是因為狗像抓狂猛烈攻擊，嚇得他拿起鍋蓋防禦，將惡霸犬逼回籠內，並決定退訓，這也是他目前唯一退訓的狗。

此事在惡霸社團引發討論，網友認為根本在帶風向，生意不好順便曝光，「拿一個鍋蓋在那裡演戲」，有人質疑「會不會是有先虐待狗所以狗狗恨死他了」「狗看到一個路人甲拿著鍋蓋、拉著脖子的繩子狂吼，不會害怕的狗請他找出來看看」「叫他把證照拿出來再說」，還有人大酸「我以為他是教宋江陣的」「他教到老虎吧」，認為是故意炒比特犬的話題，且也沒有相關護具，怎麼會拿鍋蓋擋呢？

另外有人也PO出對話截圖，蔡慶榮表示，任何大型狗最適合訓練的年齡是在出生後6個月，攻擊他的惡霸出生已13個月，超過訓練黃金期。

網友對該訓犬師提出各種質疑。（圖／摘自惡霸臉書社團）

蔡慶榮稱狗超過13個月大，已經過了黃金訓練期。（圖／摘自惡霸臉書社團）

(中時新聞網)