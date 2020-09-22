「我是神拖手」活動相當好玩，考驗手眼協調。（陳筱琳攝）

第47屆永信盃全國排球錦標賽今天進入最後一天賽程，大會除了排球場上精彩的對抗，場邊也安排不少趣味挑戰活動，讓大小球員有機會帶走獎品，其中最後一場快閃活動「我是神拖手」，台中女中全隊率先挑戰，早早將現場5份挑戰成功的好禮帶走。

永信盃排球賽讓台中大甲鐵砧山運動公園成了一場排球嘉年華，現場充滿吶喊聲及笑聲，連續第3屆挑戰永信盃的台中女中排球隊，今年在高女組獲得第5名，創下隊史參賽最佳名次，結束賽程後全隊挑戰「我是神拖手」遊戲，參與的球員要揹上特製籃框，將排球托高後，讓球落入籃網就成功，台中女中球員彼此分享成功訣竅，原本預計進行30分鐘的活動，很快就送出準備好的5份獎品。

台中女中隊長張琳佳表示，大家就是看到前面的隊友示範後，抓到一些訣竅，也沒想到這麼快就把獎品領完，從小學三年級開始打排球的張琳佳，打過攔中和大砲，不過偶像卻是前中華男排隊舉球員盧清銓，她笑說：「不一定要以打相同位置的前輩為偶像，以前被盧清銓教練指導過，所以他是我還蠻欣賞的排壇前輩。」

台中女中主要是升學為重，女排隊參加的賽事也是乙組賽事，球隊一周有4天練球，主要是放學後的課餘時間，假日再把握機會加強，一次訓練最短1小時，儘管要兼顧熱愛的排球和學業不容易，大家仍很享受這樣充實的生活。

(中時 )