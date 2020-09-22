MQ-9「死神」（Reaper）無人機

經過戰鬥驗證的美國空軍「死神」（Reaper）無人機能發射精確導引的「地獄火」（Hellfire）飛彈，攻擊恐怖份子、摧毀敵軍坦克，並打擊敵方基礎建設。

據福斯新聞（Fox News）和《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，「死神」甚至能找尋高價值目標，並迅速將戰區錄影和資料透過網絡，傳給地面的決策者。然而，它適合空戰嗎？歡迎擁抱未來，因為它即將成為「戰機」。

如今MQ-9「死神」（Reaper）無人機已發射AIM-9X「響尾蛇」精準空對空飛彈，成功摧毀了1枚無人機巡弋飛彈。而無論是F-35或F-22用的都是AIM-9X飛彈，近年這款飛彈升級，提升了精準導引技術，並加強了偏角射擊能力，讓駕駛能摧毀戰機後的敵方目標。

AIM-9X「響尾蛇」空對空飛彈

分析指出，這是相當了不得的事，駕駛只要利用頭盔上的訊號傳輸（提示）系統，就能運用偏角射擊技術，引導飛行中的AIM -9X轉彎，並改變飛行路線，而這大幅擴大了「死神」攻擊目標的能力。

(中時新聞網)