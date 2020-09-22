新一期(7、8月)的統一發票本周開獎，但財政部提醒，目前仍有7張千萬特別獎、5張200萬特獎尚未領取，其中有人竟然只花2元影印就中200萬。其它還有在統一精工加油站洗車、全家便利商店買20元飲料就中到1000萬大獎。

根據財政部中獎清冊，今年5到6月期統一發票共有16人中1000萬元特別獎，19人中了200萬元特獎。至今千萬元特別獎還有7人未現身領獎，包括北投八方雲集88元買鍋貼、遠傳電信費2017元、COCO茶飲90元、桃園統一超商、板橋全家超商各有60與20元買飲料。

另外在彰化統一精工速邁樂加油站和美二站花190元洗車也中到獎，高雄則有1張，是在楠梓區的小北百貨158元買2瓶魔術靈清潔劑。

200萬特獎有5人未領，其中僅2元中到大獎，是在桃園愛心聯盟生鮮超市影印，便利商店有2個，分別是在士林統一超商花354元買啤酒、鱈魚香絲，彰化全家超商花100元買菸品，茶飲店也有2張，北投大苑子與高雄三民區50嵐各花80、90元買飲料

財政部提醒，今年5-6月統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「03016191」，200萬元特獎為「62474899」，到11月5日前還可以領獎，民眾可以檢視該期發票避免錯失中獎機會。

(中時 )