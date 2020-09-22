澎湖科技大學與蔡衍明愛心基金會為了照護青年學子及關懷社會弱勢族群，共同合作推動離島偏鄉「公益青年送愛下鄉趣」2020年中秋節慰問活動。

22日上午基金會執行長徐海倫等一行人抵澎，協同澎科大志工於秋節前夕拜訪關懷戶致贈每戶慰問金；校長翁進坪及學務長方祥權特親自陪同，並藉此機會感謝基金會對於離島弱勢家庭的照顧，同時也讓大專學子們有發揮愛心回饋社會的機會，更為關懷家庭在中秋佳節前夕注入一股暖流。

鑑於很多弱勢邊緣家庭，因種種因素無法列入政府的低收入戶，蔡衍明愛心基金會與全國各大學合作，探訪真正需要幫助的個案，澎湖科技大學愛心志工與社團，平日常走訪各偏鄉離島，瞭解哪些家庭需實質援助，在學生們的引介下，蔡衍明基金會執行長徐海倫帶領著學生志工至澎湖各關懷戶中致贈中秋節慰問金與愛心物資。

澎科大校長翁進坪表示，澎科大學生志工團體長期協助社區的社會工作，不論是到老人之家協助老人關懷、社區、中小學校服務或是協助身心障礙者的志工服務及縣內公益活動，表現出年輕學子對於社會服務的熱忱與關懷。

澎科大學生志工參與公益青年送愛下鄉趣活動，透過青年志工學生的協助，走入社區訪查縣內各鄉市需照護的家庭，並由基金會贈予每戶中秋節慰問金。澎科大學務處也將持續推動此活動，希望愛心助人的陽光能擴大至鄰里及社會每個角落。

送愛活動前往馬公市區及五德里等共5戶進行探訪，並致贈中秋節慰問金及物資，各關懷戶對於蔡衍明愛心基金會的愛心送暖尤其感動。

財團法人蔡衍明愛心基金會自104年起以各大專院校青年學子為主軸，結合各地區多所優質公、私立大學為主要合作學校，發起大專公益青年送愛下鄉趣春節、端午節與中秋節三節青年公益送愛活動，由青年學子發掘生活周遭弱勢與獨(孤)老，幫助、感受並募集感人故事，推動年輕世代直接了解社會的真實面，放送更多「助人」與「盡孝」的正能量，也希望能擴大基金會照顧弱勢的層面，散播更多的愛照顧需要幫助的家庭，同時透過大專青年將愛傳送給大家。

(中時 )