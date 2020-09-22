南山產物積極配合政策推廣強制險「電子式保險證」推出每滿萬件即送萬元獎金的獎勵活動，以爭取更多的保戶與業務夥伴的認同，共同為環保盡一分心力。

南山產物表示，為了感謝保戶、並鼓勵業務夥伴一起推廣強制險電子式保險證，特別推出「同樂1+1」活動，即每一萬件申請強制險電子式保險證的保單，就抽出一位幸運的保戶，可獲得現金10,000元，同時該件招攬的業務夥伴也可獲得現金5,000元的大禮。南山產物說，自2020年5月開始，短短3個月，就有破萬件的強制險申請電子式保險證。

除了上述活動之外，南山產物正推「保單e世代 植樹e起來」活動，南山產物表示，預計在9/20、9/26及9/27於北、中、南三區各舉辦一場「保單e世代 植樹e起來」的公益植樹活動，號召300名南山產物的客戶、業務夥伴、內勤員工，種植300棵樹苗，共同守護台灣海岸生態資源。

南山產物表示，樹林是台灣的重要命脈，也是地球減緩暖化的重要關鍵，這次南山產物預計種植300棵樹，相當於為地球每年淨化約3,600公斤的二氧化碳，未來南山產物也將持續投身植樹等公益活動，為環保盡一分心力！

南山產物指出，9月20日植樹活動的場地位於林口嘉寶海灘，海岸防風林主要功能為防風定砂，除了保護土地不被風蝕，並可阻擋來自海洋的強風及鹽分侵蝕。但因海岸砂地環境惡劣，常讓植物生長更加困難，防風林逐漸失去原有的功能。因此南山產物特別準備了本土樹種，如黃槿、草海桐、木麻黃等樹苗，並架起防風圍籬，希望能集眾人之心與自然和諧的理念，完成永續地球的使命。

(工商 )