威盛集團旗下IC通路商全達（8068）22日召開臨時股東會，會中進行董監事全面改選，結果出爐，由大宇資訊董事長凃俊光及其弟弟凃俊榮人馬在七席董事席次中取得五席席次，全面取得經營權。不過凃俊光強調，本次董監事改選，並沒有媒體報導的「經營權之爭」一說，未來全達將會啟動轉型。

手握全達4.55％股權的「聯合威碼」以監察人身分，於8月時公告申請召開臨時股東會，全面改選董事，聯合威碼的代表人為凃俊光的弟弟凃俊榮，引發外界揣測市場派要挑戰王雪紅家族的「經營權之戰」，不過股東會現場氣氛和諧，僅約半小時就完成董事改選。

凃俊光會後接受媒體電訪強調，這次改選，雙方早已談好，且近年與全達董事長陳文琦共事愉快，也是自己很欽佩的企業家，因此並沒有所謂的「經營權之爭」，更沒有外界說的「借殼上市」一說。他表示，自己擔任過全達2屆董事，大股東的身分也有4年多，「要對決不會現在才對決」，更沒有外界說的「借殼上市」一說。

22日全達臨時股東會選出的新任董事名單為，分別為，佳豐投資控股代表人皇甫青、塞席爾商新利控股代表人涂俊榮、塞席爾商新利控股代表人吳志成，全德投資代表人張育達；3席獨立董事為：大宇資訊獨立董事蔡承運、創新新零售獨立董事張智為、得魚會計師事務所會計師陳稻松。其中皇甫青、涂俊榮、吳志成、蔡承運、張智為凃俊光人馬，市場派取得三席董事、兩席獨立董事。

原本全達董事長陳文琦則未列入法人代表，全達總經理黎少倫也提前在昨晚公告「因個人因素辭職」，顯示威盛集團退出全達的經營團隊。新任董事長將於10月6日前選出。

全達成立於1997年從事半導體零組件銷售，包括通用型介面IC、CPU、通訊IC、液晶顯示器（LCD）模組、無線通訊模組、電視牆等產品等，先前董事長則為王雪紅夫婿陳文琦。2015年全達切入第三方支付，持有旗下子公司藍新科技32％，因此引進凃俊光、凃俊榮兄弟以及新浪網創辦人姜豐年等投資人，為全達主要法人股東。

全達今年上半年累計小虧200萬元，每股虧損0.03元；累計前八個月營收11.96億元，年減達30％。凃俊光表示，全達95％的業務都集中在中國大陸，且已是連續兩年業績衰退，今年新冠肺炎疫情、美中貿易大戰攪亂全球經濟，因此才決定提前全面改選董事團隊，新的董事會將會聘請專業團隊繼續經營IC通路這一塊，並啟動轉型。

(工商 )