港交所行政總裁李小加22日上午出席「人民幣定息及貨幣論壇2020」時提到，有意再次引入國債期貨合約。

香港信報報導，港交所曾於2017年引入5年期國債期貨合約試點計劃，但在同年暫停計劃。李小加稱，衍生產品對定息及貨幣市場尤為重要，當完成一系到亞洲區內市場相關的衍生產品後，計劃再次引入國債期貨合約，並會確保香港是中國國債期貨產品的首個境外市場。他又提到，港交所有需要加強定息及貨幣的交易後服務，有意自行發展或引入夥伴共同建立相關的基建。

美國聯準會為拯救受疫情重創的經濟，向市場注入大量流動性，令美元流動性氾濫，推升資產價格。李小加表示，市場或會對此舉能否持續及應否只依賴美元系統有所疑問，並是否需要發展另一主要貨幣作為策略性替代。

李小加認為，人民幣有需要在環球定息及貨幣市場中扮演更重要的角色，中國應容許人民幣更大程度的自由及國際化。

(工商 )