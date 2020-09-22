台積電（2330）21日遭到外資提款賣超1.4萬張，22日股價持續走疲，並跌破440元，一早最低抽摜殺至436.5元，跌破月線約437.5元，隨後小幅拉升，暫穩住月線；由於台積電軟腳，台股加權指數也顯疲態，一早重挫逾百點，近午盤跌幅收斂，但仍跌破5日、10日及月線等短期均線支撐。

受到洗錢風暴及疫情升溫雙重利空衝擊，歐股21日大跌3～4％以上，美股21日大跌，尤其道瓊指數盤中一度跌近千點，最後收跌509點跌幅1.84％，那指則靠蘋果急拉，只小跌0.13％；22日美股電子盤稍微止跌回穩。

台積電近來承受外資調節提款，近3日合計賣超41,658張，外資賣壓沈重，外資22日應續賣出台積電，造成其股價欲振乏力，一早跌破所有短期均線，午盤時約在月線上下游走；由於傳產股也出現漲多拉回，在市場欠缺主流下，指數跌近百點，力守12,700點關前。

(工商 )