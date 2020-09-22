在距離第三季結束還剩10天之際，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周日晚間再度致函全體員工，這封主題為「全體總動員！」（All Hands On Deck!）的信件中，馬斯克呼籲所有員工必須「團結一致」，才能在2020年第三季達成「創紀錄的交車量」。

馬斯克、有時還有其他公司主管，通常會在當季最後一周向「所有公司同仁」發送電子郵件，媒體也能從這些洩漏出來的信件中一虧該公司的營運狀況。

在特斯拉迫近生產與交車的最後期限時，此舉在內有助於鼓舞員工士氣，對外便於掌控投資人期望。和其他汽車製造商一樣，特斯拉每一季都會在公布業績前報告這些生產與交車數字。

特斯拉2019年第四季交車數達到11萬2,000輛，創下歷來新高，今年第一季交車量達8萬8,400輛，第二季特斯拉成功交付90,650輛車，在新冠肺炎疫情衝擊生產與需求之際，其表現遠優於分析師預期。根據FactSet所做的調查，華爾街分析師預估特斯拉本季的交車數將介於12萬3,000輛至19萬輛，預測中值為14.4萬輛。

特斯拉今年稍早前發布營運預測，稱今年將交付50萬輛電動車，即使現在疫情肆虐全球，特斯拉仍未調整這個交車目標，不過，根據特斯拉提出的文件，該公司已經修改語氣，不再稱2020年的交車數將「輕鬆超過」50萬輛。

特斯拉周二將舉行年度股東大會與備受關注的「電池日」重要活動，預計將披露該公司在電池與製造技術方面的新細節。不過，馬斯克周一卻在推特上發文，稱電池日發表的產品要等到2022年才能量產，令投資人大失所望，周一盤後股價下挫近6%，報423.04美元。

(時報資訊)