越南中央銀行周二表示，從去年底至今年9月16日為止，越南銀行的整體貸款增加了4.81%。

越南的經濟成長在過去大量地依賴於信貸的增長，雖然有關當局已經試圖去改變該依賴趨勢。越南央行先前表示，今年的信貸目標為11~14%的增長。

越南央行整體的M2貨幣供給，截至9月15日為止增加了7.58%。

(時報資訊)