《國際金融》越南央行：銀行貸款增加了4.8％ 11:592020/09/22 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南中央銀行周二表示，從去年底至今年9月16日為止，越南銀行的整體貸款增加了4.81%。 越南的經濟成長在過去大量地依賴於信貸的增長，雖然有關當局已經試圖去改變該依賴趨勢。越南央行先前表示，今年的信貸目標為11~14%的增長。 越南央行整體的M2貨幣供給，截至9月15日為止增加了7.58%。 (時報資訊) #大量 #越南 #日為止 #依賴 #信貸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》恐重啟封鎖＋銀行股風暴 歐洲股市重挫逾3％ 09:432020/09/22 財經 凱撒衛浴台中旗艦店開幕 北中南瓷藝光廊業績看增15％ 11:392020/09/22 財經 越南散戶瘋股市 8月漲幅稱冠 04:102020/09/22 投資理財 中信投信：越南經濟迎順風 04:102020/09/22 產業特刊 越南媒體報導 和碩砸近300億 投資越南 04:102020/09/22 財經要聞 李小加：有意再次引入國債期貨合約 12:032020/09/22 財經 《國際經濟》對抗新冠肺炎疫情 美Q2政府與企業債務暴增 12:502020/09/22 財經 《金融》利差誘人 人民幣今年偏強 09:432020/09/22 財經 陸LPR連5月不變 貸款利率仍下行 04:102020/09/22 產業財經 91天期國庫券貼現率 10年新低 04:102020/09/22 金融．稅務 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 1杯咖啡45家公司遭殃 罰破2.6億 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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