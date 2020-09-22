中鋼(2002)自結8月單月轉盈，終止連續九個月虧損，展望第四季鋼價續漲，單季獲利可望明顯增溫；中鋼今股價盤中小漲，支撐鋼鐵股相對台股有撐。

中鋼8月鋼價調漲，加上8月外銷鋼品增加6萬公噸，本業縮減虧損；且業外受惠於轉投資加國鐵礦場獲利近新台幣3億元，8月合併稅前盈餘1.75億元；但因上半年續虧，前8月合併稅前淨損39.35億元，每股稅前淨損0.25元。

中鋼單月盤價連續調漲，9月內銷價格平均每公噸漲300～500元，平均漲幅約1.5%，且10月及第四季內銷鋼價也都續漲，平均每公噸上漲500～1,000元，平均漲幅3.36%，加上第四季為傳統旺季，獲利可期。

隨著亞洲鋼價仍在高檔，預期中鋼11月內銷盤價有機會續微漲，10月及11月獲利均可望比9月進一步增溫。

鋼鐵股的指標，具風電題材的世紀鋼(9958)今早股價震盪，但仍在歷史高檔。受惠於離岸風電工程持續升溫，加上鋼結構工程需求成長，世紀鋼8月合併營收7.07億元創新高，年增253.47%，前8月合併營收38.94億元、年增217.68％。世紀鋼目前承建的風電基樁工程逐月增加，能見度到明年。世紀鋼股價獲外資拉抬，股價於11日創下140元新高，周一，外資逢高賣超2665張。

此外，今年受惠台商回流建廠以及營建案不淡，電爐廠上半年業績均穩健，展望第四季為傳統旺季，全年營運相對去年仍有持穩以上的表現。較低價的海光(2038)今年上半年每股獲利0.39元，比去年同期轉盈，今早股價逆勢上揚。

(時報資訊)