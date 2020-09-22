PCB及面板設備廠—志聖(2467)與連接器廠—艾恩特(3646)因營運調整成果顯現，不僅今年業績有機會比去年好，明年亦可望維持成長，今天盤中股價逆勢走高，其中艾恩特股價創下2018年6月6日以來新高。

志聖站穩PCB及面板設備領域後，近幾年朝半導體設備發展，搶攻高階封裝用貼膜設備，應用於CoWoS、SoIC製程，目前也已經進入晶圓半導體廠的供應鏈，儘管受到新冠肺炎疫情影響，志聖今年前8月合併營收23.3億元，年減24.34%，不過由於產品組合較佳，上半年合併毛利率達43.26%，年增12.46個百分點，稅後盈餘為1.68億元，年減9.19%，每股盈餘為1.13元，僅較去年同期微幅下滑。

志聖表示，ABF載板今年第2季訂單有明顯增溫，以市場需求來看，保守看載板市場產能到明年第3季都還供不應求，且5G、AIoT、車載、物聯網等應用會越來越普及，今年受新冠肺炎影響，導致公司銷售狀況較去年下滑，但因產品組合較佳，預期今年獲利表現可望優於去年，明年營運不比今年差。

艾恩特自2013年開始鎖定「汽車」、「工業」，以及「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」等高技術門檻產品佈局，訂定兩個五年計畫，第一個五年計畫(2016年到2020年)強化車用與工業產品競爭力及市佔率，第二個五年計畫(2021年到2025年)則是鎖定「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」，全方面提升公司競爭力，轉型成果開始顯現，新產品出貨逐步放量，讓艾恩特今年營運未受新冠肺炎疫情衝擊逆勢成長，第2季稅後盈餘為2184萬元，單季每股盈餘為0.56元，累計上半年稅後盈餘為2286萬元，每股盈餘0.58元，8月合併營收更上衝至5680萬元，年成長8.06%，創下103年6月以來單月新高，累計前8月合併營收為3.65億元，年增4.72%。

由於客戶訂單穩定，艾恩特預估，第3季業績將優於第2季，隨著客戶新訂單陸續到手，以及今年吃掉EPS 0.8元的墨西哥廠可望於明年下半年轉虧為盈，陳明仁表示，未來營運審慎樂觀，公司業績可望逐年展現成長力道。

(時報資訊)