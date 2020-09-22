買東西分期是給消費者方便，但有一名網友竟然因為新手機摔壞修不好了不想繳分期，認為「有意義的分期我會繳，無意義的分期我不會繳，錢要花在刀口上」，還強調手機現在都壞了是要繳屁，瞎爆的邏輯讓網友們看傻眼，直呼「刷新我三觀的文章欸」，「奇文共賞」、「最猛的是她還強調自己是有信用的人！」

原PO在Dcard發文，她的手機不小心摔出摩托車被車壓爛，修不好只能報廢，然而手機是分24期購買，到現在只繳了4期，但她已經沒手機可用，「這樣繳分期就沒意義了，是不是可以不用繳？」

文一PO出後讓眾網友嚇傻，紛紛告訴原PO當然不行，「又不是銀行把你手機摔壞」、「手機壞了跟銀行分期有什麼關係，你買了手機就要付錢」，但是原PO無法理解，還反駁「手機摔壞又不是我願意的，若手機正常當然乖乖繳，問題是現在摔壞了是要繳屁」，還舉例說明「如果報名補習班，繳了前幾期學費，但補習班倒了你還會繳無意義的學費嗎？」告訴網友們，錢要花在刀口上，她是不會繳無意義的分期的。

原PO說，她很重誠信「如果手機能修好，我一定100%乖乖繳」，更讓網友覺得不可理喻，「笑死XD照她的邏輯，誰還全款買東西呀？分期壞了就不用再繳還比較不心痛」、「原PO意思是她頭腦壞了，她爸媽就可以不用繼續養她了，沒意義的事情幹嘛做，邏輯正確」、「她的使用費是以為在租手機膩，刷新我三觀，可憐通訊行」、「她到底懂不懂貸款買手機是什麼意思」。

她新手機摔爛想拒繳分期 網一看邏輯瞎爆：刷新我三觀。(翻攝自Dcard)

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(中時新聞網)