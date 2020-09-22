25歲的混血美女謝嘉怡一舉奪下今年的香港小姐冠軍和最上鏡小姐獎，擁高顏值、姣好身材和親民個性的她，火速就擁高人氣，不過謝嘉怡卻也人紅是非多，網上日前還瘋傳謝嘉怡的裸照，不過謝嘉怡胸前沒有痣，才讓她得以從裸照風波脫身，而謝嘉怡日前現身節目錄影時，她也親上火線回應了。

謝嘉怡上周被爆裸照外流，網上瘋傳一張疑似謝嘉怡的裸照，照片中女子是混血兒，外貌和謝嘉怡有幾分相似，不過仔細一看，仍有兩大疑點，照片中的女生胸口有痣，不過謝嘉怡只有脖子有痣，另外，照片中的女生牙齒又白又亮，謝嘉怡的牙齒則是灰白色，兩個特徵明顯不符合。

謝嘉怡裸照風波鬧得沸沸揚揚，還驚動香港電視台高層出面駁斥，而謝嘉怡日前現身節目《娛樂大家》錄影時，她也親上火線回應，根據《香港01》報導，謝嘉怡強調裸照的女子絕對不是自己，又自嘲：「我不像她有好身材，她又瘦又美」。

同時，謝嘉怡也進一步提到，她思想保守，就算交了男朋友，也不會拍裸露風格的照片，因此網上瘋傳的照片絕對不是她，至於單身的謝嘉怡是否有動念談戀愛，對此，謝嘉怡則表示，她暫時會以工作為主。

(中時新聞網)