前總統馬英九（右）22日出席革實院長羅智強（左）「伊羅寓言-國王貓」新書發表會，被問到海峽中線是否消失時表示，過去大致尊重海峽中線，現今狀況與最近一連串美台關係有關，他不希望這樣子，可是這也不是我方單決定。（王英豪攝）

前總統馬英九今天出席革實院長羅智強的《伊羅寓言-國王貓》新書發表記者會，致詞時嘲諷總統府前發言人丁允恭。馬說，羅智強做過他執政時的「總統府發言人」，過去寫過8本書還得過文學獎，但羅沒有做過「渣男」，引來全場哄堂大笑，馬還開玩笑要大家鼓掌一下。

台北市議員、國民黨革實院長羅智強，今天舉行《伊羅寓言-國王貓》新書發表記者會，邀請前總統馬英九、前國民黨副主席郝龍斌出席並致詞。此書以寓言方式嘲諷當代政壇，馬英九也以「馬先生」在書中亮相，馬在結束後特地留下來與書中人物合影。

馬英九致詞表示，羅智強過去是他的發言人、副秘書長，也是他的文膽與智囊，羅智強在大學一開始學的是企管，後來讀法律研究所，羅很喜歡寫書，過去曾寫過8本書，也得過懷恩文學獎，但是羅沒有做過「渣男」。此話一出，引起全場笑聲一遍，接著馬開玩笑要大家鼓掌，全場立即鼓掌叫好。

馬英九強調，羅智強有這麼大的權力，卻沒有逾越不該逾越的界線，這是件不容易的事情。馬說，羅智強離開總統府後，人生遭遇挫折仍愈挫愈勇，以小強精神奮起，不仰人鼻息，靠自己從零開始奮鬥，逐步在政壇發聲，2年前還以20年來第一高票當選台北市議員。

馬英九也肯定羅智強擅長街頭開講，並開玩笑說「最厲害的是，羅智強還不戴口罩」，讓全場又再度笑開懷。馬指出，據他了解，下次選舉，國民黨因首投族可能就少了20萬票，若黨內多幾個羅智強，國民黨就不會在年輕人輸給其他政黨。

馬英九還提到日前蔡英文總統宣布開放瘦肉精美豬進口，批評民進黨是以民主之名行獨裁之實，開放美豬沒跟任何人商量，所以政策宣布後，教育部、國防部先後表示小學生、軍人都不會吃含瘦肉精美豬。此時麥克風突然出現一陣雜音，馬英九反問「這不是民進黨搞的吧！」，再讓現場笑聲一遍。

(中時 )