中華職棒本周賽事今（22）日從桃園球場開打，戰績領先的統一獅與樂天桃猿將進行2連戰，雙方都推出洋投先發，猿隊的霸能要挑戰單季第10勝，獅隊布雷克則尋求個人6連勝。

霸能戰績9勝6敗、自責分率4.77，9勝排名勝投榜第3，與隊友翁瑋均並列。不過最近霸能吞下2連敗，包括上周二（15日）主投5局被獅隊擊出7支安打、含1轟，失掉3分有2分責失。

霸能今年對獅隊出賽數7場，6先發、1後援，戰績1勝1敗，共投39.2局，對戰自責分率4.54。今年他22場先發有11場優質先發內容，還算符合洋將的水準。

至於布雷克下半季來到獅隊後，首戰後援出賽遭到桃猿隊震撼教育，回到先發輪值後卻漸入佳境。8月起5連勝，7場先發有4場優質先發內容，對桃猿隊2次先發都摘下勝投，投12.2局、對戰自責分率3.55，內容相當不錯，但曾遭廖健富、林立開轟。

獅隊下半季打完40場比賽，戰績保持領先，不過即使墊底的中信兄弟也只落後3場勝差，戰局相當緊繃。

(中時 )