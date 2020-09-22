推特帳號「CANUK78」顯示，一架共軍「空警500」預警機，在清晨時於海峽中線附近飛行。(擷取自推特)

總統蔡英文今赴澎湖視察執行台海第一線警戒攔截的天駒部隊，面對近日共機繞台挑釁，蔡表示，對大家有信心，身為中華民國的空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。然而，傳出一架共軍「空警500」預警機，在清晨時於海峽中線附近飛行，對此，國防部嚴正駁斥，並表示與事實完全不符。

蔡英文今天表示，面對近日共機繞台的挑釁，破壞區域和平的行為，身處第一線空防的各位勤務也更加繁重，但她對大家有信心，「我們訓練有素的空軍弟兄姊妹一定能夠扛起重責大任」。蔡總統表示，她身為三軍統帥，她也要向國人保證，我們的國軍官兵絕對是一支有能力、也有決心可以捍衛國土、守護區域和平的鋼鐵勁旅。

然而，有報導指出，推特帳號「CANUK78」顯示，一架共軍「空警500」預警機，在清晨時於海峽中線附近飛行。對此，國防部稍早發出聲明澄清，並表示，相關報導內容與事實完全不符，特此嚴正駁斥。

空軍司令部也強調，有關台海空域機艦動態，本軍均能運用聯合情監偵作為，即時掌握敵情，並依戰備規定，妥適應處，籲請國人放心。

(中時新聞網)