◎陸否認海峽中線 吳釗燮轟毀台海現狀

中國外交部發言人汪文斌昨天聲稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線。對此，我外交部長吳釗燮今天受訪回應，台海中線過去這麼多年來，就是一個避免兩岸軍事衝突維持台海和平與穩定的一個象徵，中國外交部有關台海中線的說法，就等於摧毀了台海的現狀。

◎立法院許可羈押3立委 北院將正式提訊諭知

立委集體貪汙案起訴後，台北地院裁定將立委蘇震清、陳超明、廖國棟羈押禁見，22日並獲立法院函覆許可，北院將在11時30分提訊蘇震清等3名立委，正式將裁定及立院回覆結果諭知被告後，將蘇等3人送台北看守所羈押。

◎優惠沒了！明年起台中搭公車不再吃到飽

台中市府23日在市政會議宣布「新」公車政策，明年1月1日開始落實新公車優惠，除了來台中市就學的學生，將排除非台中市民的雙十公車免費優惠，市長盧秀燕表示，這是市議會的建議，經評估後排除非台中市民搭公車的優惠，今年1月推出雙十公車，超過10公里最高僅收10元的優惠，非台中市民不能享受優惠。

◎4職業工會欠勞保費 勞保局暫拒絕給付

據勞保局統計，截至今年9月中為止，包括台北市住院病患家事服務職業工會、大台中殯禮服務職業工會、高雄市竹工職業工會及桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會等4個職業工會積欠勞工保險費已超過繳費寬限期，勞保局已先把4個職業工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

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(中時新聞網)