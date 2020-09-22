2022台北市長選舉，據最新民調指出，國民黨立委蔣萬安支持度碾壓衛福部長陳時中，但民進黨台北市議員阮昭雄認為，相較蔣萬安的表態，陳時中到現在都還沒鬆口要不要選台北市長，如果陳時中真的態度較明朗，可能民調結果又是另外一回事。阮的說法讓同台的主持人趙少康也贊同，認為選和不選，民調還是有差別。
2022台北市長選舉各政黨如何布局，引發各界關注。據《TVBS》最新民調出爐，有50%的台北市民選擇支持蔣萬安，37%表示會支持陳時中，9%支持黃珊珊。比起4月民調結果，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。交叉分析後發現，蔣萬安在各年齡層中的支持度皆上升，但陳時中部分下滑。
對此，阮昭雄在政論節目「少康戰情室」上表示，看這個民調細項，如果看細項可以發現，年輕族群沒有太大改變，還是支持陳時中，但是年紀越高，大概就有些變化。
阮昭雄指出，這些變化從何而來，是因為陳時中沒有鬆口說要選台北市長，反而是蔣萬安的動作較多一些。那不管是誰要選台北市長，期時大家一起出來讓人民檢視，這對台北市民是件好事。
趙少康也認同阮昭雄的說法，坦言因為離選戰還有很長一段時間，所以選情都會有變化。而且陳時中也沒有宣布要參選，宣布選跟不選，民調還是有差別的。
(中時新聞網)
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