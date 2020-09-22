北市一名20歲長髮邱姓女子，19日深夜在信義區遭不明男子當街潑糞，整頭沾滿穢物呆坐在路邊椅子上，事後到派出所提告公然侮辱。21歲柯姓嫌犯昨到案說明，之所以對邱女潑糞，主要是2人先前在夜店起爭執，還被嘲諷太矮。對此，邱女在臉書反駁：「唬爛」、「誰跟你認識啊」，還氣的要柯男「出來下跪道歉」。

20歲柯姓男子（中）涉嫌在19日晚間在信義威秀廣場對邱姓女子蓋屎盆，涉嫌公然侮辱，訊後被函辦，還吃上汙染環境的罰單。（民眾提供／李文正台北傳真）

這起「潑糞事件」發生在北市信義區威秀影城中庭19日晚上10時許，邱女當時獨自坐在威秀影城旁的石椅上講電話，突遭柯男持糞便與一桶穢物，往她頭上倒，瞬間臭氣四溢，狼狽模樣被網友拍照傳上網，在臉書社團掀起熱烈討論。

柯男昨日到案供稱，他身高僅160公分，2、3個月前曾與邱女在夜店發生口角，邱女還在臉書嗆聲：「這個男生很矮」，認為邱女嘲笑他的身高，因為心生不滿，就掌握她手機的打卡行蹤伺機報復。

不過，邱女對柯男的說法大為不滿，昨夜發文反駁表示，自己8月才開始跑夜店，與他說的時間根本不符合（柯指2、3個月前與邱女發生口角衝突），根本不認識他「誰跟你有糾紛？我連你是哪位都不知道，而且我的初戀個頭也不高，根本沒有什麼嗆誰矮的問題，有證據嗎？」

邱女接著怒斥柯男說謊「柯先生你再唬爛啊！誰跟你認識啊，有什麼毛病，出來下跪道歉，敢做敢當出來面對！」同時要求柯嫌向夜店工作人員、清潔人員與路人道歉。

(中時新聞網)