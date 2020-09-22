全達(8068)今天召開臨股會，大宇資(6111)董事長涂俊光為主的市場派取得7席董事中的5席，正式入主全達。涂俊光會後重申，沒有所謂的經營權大戰，3年前我們就是第一大股東，要對決何必等到現在，全達董事長最晚10月6日前改選，轉型的方向將會由新的董事長跟外界說明。

涂俊光相當感冒先前週刊披露的與王雪紅家族及威盛集團「對決」或「經營權之爭」，因此，他今天臨股會後表示，3年前他旗下的公司就是全達第一大股東，這幾年來跟陳文琦共事很愉快，全達董事席次沒有誰讓的問題，他與董事長陳文琦根本沒有敵對情況。

他也指出，全達的業務95％在大陸，這兩年美中貿易戰跟疫情衝擊，全達業務衰退很快。而本來明年就要改選，因為疫情的關係，加上董事長陳文琦有更多的任務跟事情要去做，所以提前7個月改選。另一方面，全達今年衰退5成，已經是連續兩年衰退，因應全球經濟變化，業務比重跟方向要調整，所以要啟動轉型。

涂俊光強調，自己都當過全達董事兩屆，沒有借殼上市的計畫，自己投資的企業也跟IC半導體無關，新董事會成員，將會聘請專業團隊繼續經營IC通路。

(時報資訊)