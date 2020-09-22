IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）受華為禁令及子公司火災影響，近期股價高檔震盪。投顧法人認為，華為禁令可能使欣興調整BT載板及HDI，但ABF載板需求不受影響，長期仍看好ABF載板及BT載板需求，將帶動公司獲利持續成長。

欣興近期股價於75～80元區間震盪，今（22）日開低後一度翻紅小漲1.4％，惟隨後因調節賣壓出籠而欲振乏力，早盤維持逾1.5％跌幅。不過，三大法人近期雖買賣超調節互見，整體仍偏多操作，上周迄今合計買超1萬2273張。

投顧法人指出，華為禁令預期影響欣興BT載板及高密度連接板（HDI），但因有手機及記憶體相關新案進行中，預期欣興第三季BT載板需求可望持穩。不過，由於5G手機HDI線寬線距變化不大、且有價格下滑問題，公司對今年5G及整體手機出貨量保守看待。

雖然因應華為禁令影響，欣興BT載板及HDI可能需要時間調整，但ABF載板需求續旺，且客戶分散、不需額外認證，主要視產品單價（ASP）或客戶訂單調整而變化。PCB方面，下半年為傳統旺季，歐系客戶車用需求回溫，且遊戲機及消費性電子需求亦提升。

至於欣興子公司鼎鑫一廠頂樓日前驚傳火警，投顧法人認為，該廠主要生產應用於工業、汽車及消費性電子用傳統PCB，上半年營收貢獻僅6％，部分產能預期可由黃石廠調應彌補，且後續協商完畢後將開始認列保險補償，預期對營運衝擊有機會低於4％。

投顧法人預期，欣興今年營收估季增高個位數百分比、改寫歷史新高，獲利則可望強勁成長、挑戰近9年高點。雖然股價仍有反應火災及華為禁令對獲利衝擊影響壓力，但長線仍樂觀看好ABF及BT載板需求，可望帶動公司獲利持續成長。

(時報資訊)