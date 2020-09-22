統一超(2912)7-ELEVEN將於9月23日至10月20日首度與速食龍頭—麥當勞在商品和數位服務上進行合作，限時推出期間限定的「外送店取」、「LINE酷券限定炸雞腿」兩項服務，預期可帶動合作門市單店來客成長10%以上。

統一超7-ELEVEN積極展開跨領域合作，繼9月21日宣布與餐飲龍頭—王品(2727)集團Su/food及國際五星級飯店-晶華酒店(2707)推出「名店就近買 就是i美食」專案，主打名店每日新鮮現做餐盒，以「外送店取」創新商業模式，將7-ELEVEN打造成市場最大的美食中繼平台，搶攻外送新藍海，統一超7-ELEVEN再攜手麥當勞，於9月23日至10月20日在商品和數位服務上進行合作，限時推出期間限定的「外送店取」、「LINE酷券限定炸雞腿」兩項服務，希望藉由打破通路思維、發揮便利商店特性，持續打造被消費者依賴的服務平台，提供消費者更多元便利數位體驗。

統一超7-ELEVEN表示，因應數位消費體驗創新需求，持續投入數位轉型並不斷嘗試各項做法，此次與麥當勞攜手合作，藉由「外送店取」與「數位換粉」雙策略，期望掌握雙方通路及商品優勢，將線上消費者導入線下實體門市，更能在後疫情時代創造全新話題。

由於消費者在接受外送服務時注重隱私需求及講求簡單便利，7-ELEVEN「外送店取」服務架構創新餐飲服務平台領先市場推出便利商店門市到店取餐的服務，消費者在等候餐點的過程可以便利挑選商品，從飲料到零食甚至鮮食，一站購足所需；「LINE酷券限定炸雞腿套餐」則首創雙通路兌換模式，看準雙方品牌「換粉」效益，藉由麥當勞炸雞套餐與海尼根0.0零酒精串流客群，結合雙方通路商品優勢及結構互補，達成「數位換粉」目的。

(時報資訊)