亞昕國際(5213)、新潤興業(6186)、海悅國際(2348)三家上市櫃建商攜手白天鵝機構，共同整合南港區土地1800坪，明年首季將推出總銷上看130億元的擎天森林案，預期每坪開價在100萬元以上，總價將控制在5千萬元，初步產品規劃為25、38及45坪，為地上26層/地下4層的鋼構建築，今日在林口舉辦63.96億元聯貸簽約典禮。

總銷上看130億元的擎天森林案，4家公司占比分別為亞昕、新潤各40%，海悅及白天鵝機構各占10%，籌備處將在10月下旬開工，明年首季即將開賣，新潤建設機構董事長黃文辰指出，這筆個案開價將會在100出頭萬，希望成交價落在100萬元上下，原本規劃是60坪、共200戶，現在更改成25坪起跳，總戶數約400戶，總價控制在5千萬內，希望明年的9月底銷售可以達8成。

近期房市熱絡，不少建案都賣得很好，新潤建設機構董事長黃文辰說，美國用力打中，對台灣是好事，很多資金都回流台灣，市場上不少案子都賣得嚇嚇叫，預期明年房市仍處於熱銷的情形，至於後年則是還要看市場表現。

亞昕董事長姚連地則說，南港這筆大案消息一出即獲得各界關注，各銀行都對聯貸案有興趣，這也是對4家公司的認同及肯定，海悅是代銷龍頭從南到北都有案子，銷售成績都很出色，新潤產品定位厲害、白天鵝對小細節很講究，而亞昕也是龜毛的，四家連手絕對會在市場造成轟動。

新潤、亞昕、白天鵝、海悅今日在林口舉辦63.96億元聯貸簽約典禮，此筆聯貸案是由合庫主辦。

(時報資訊)