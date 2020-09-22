挪威選手埃登勇奪2019半超鐵世界錦標賽冠軍，頭上戴著「埔鹽順澤宮」的帽子。(翻攝gustav_iden instagram帳號／吳建輝彰化傳真)

去年11月伊登（中）親自到埔鹽鄉順澤宮祈福，他站在廟前階梯上受訪時，看到這麼多熱情民眾爭相目睹他的冠軍風采，直說這一切讓他感覺很不可思議、很奇特，還說若明年在奪東京奧運金牌，一定會再回來還願。(謝瓊雲攝)

因戴著印有「埔鹽順澤宮」幸運帽，而奪得法國三鐵冠軍在台爆紅的挪威選手伊登，日前參加德國拉廷根鐵人三項賽又戴此幸運帽，以1小時37分49秒，大贏第二名約2分鐘時間，奪得該賽事冠軍。消息傳回國內，讓埔鹽鄉長開心的在臉書與大家分享喜訊，吸引上百網友留言按讚。

據外媒報導，伊登在德國時間9月20日，參加在德國舉辦的鐵人三項比賽，吸引來自全球40位職業運動員，而伊登分別以1千米長泳12分鐘、40公里自行車54分49秒，以及10公里馬拉松31分，總成績1小時37分49秒，奪下冠軍，甚至贏了第二名約2分鐘之久。

而消息傳回國內，埔鹽鄉長許文萍也開心的在臉書分享，開心的說「順澤宮帽子要紅到德國了」!!，許文萍表示，她是從伊登的IG與外國網站，得知伊登參加德國拉廷根鐵人三項賽，並且在比賽中獲得勝利，還打破紀錄贏得冠軍，相當替他高興。

順澤宮總幹事陳守欽也說，一直持續都有在關心伊登動態，也時常留言給伊登，雖然語言不通，但伊登知道台灣有一群默默在替他加油打氣的民眾，昨天消息一出來，大家都很替他高興，當然除了鄉親的打氣之外，他自身也很努力，希望他繼續加油，締造更好的成績。

(中時 )