黨產會於今天宣布，將於下午兩點半召開記者會，宣布認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織。

黨產會於去年8月和今年4月兩度舉辦聽證會，探討救總是否為國民黨之附隨組織，以及其財產是否為不當取得。救總也成為第10個被黨產會認定為國民黨附隨組織之團體，前9個分別為欣裕台、中投、婦聯會、國家發展基金會、民權基金會、民族基金會、救團國、中影、中廣。

(中時 )