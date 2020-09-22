黨產會認定 救總為國民黨附隨組織 12:242020/09/22 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黨產會(記者季節攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黨產會於今天宣布，將於下午兩點半召開記者會，宣布認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織。 黨產會於去年8月和今年4月兩度舉辦聽證會，探討救總是否為國民黨之附隨組織，以及其財產是否為不當取得。救總也成為第10個被黨產會認定為國民黨附隨組織之團體，前9個分別為欣裕台、中投、婦聯會、國家發展基金會、民權基金會、民族基金會、救團國、中影、中廣。 (中時 ) #黨產會 #中華救助總會 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同阻市場派開股東臨時會 21日向法院提出暫時狀態假處分聲請 10:022020/09/22 財經 別成抗中附隨組織 04:102020/09/22 時論廣場 網解析「韓國瑜下一步」牽動藍綠 直呼：真的太可怕了 10:532020/09/22 政治 幫民進黨政府澄清瘦肉精 羅智強叫陣高嘉瑜 10:222020/09/22 政治 永昇專產各類金屬網 滿足一站購足需求 04:102020/09/22 產業特刊 前瞻2.0經費5100億 藍憂政府大小眼 04:102020/09/22 政治要聞 國民黨佔領議場 林為洲：蘇不道歉不准上台 11:142020/09/22 政治 產檢處女膜仍在！醫支開丈夫揭「驚人真相」 網直喊心疼 10:072020/09/22 生活 產官學研共襄盛舉 促進永續經濟 04:102020/09/22 產業．科技 海峽論壇預錄片遭批 陳玉珍回應了 00:562020/09/22 政治 政治熱門新聞 兩岸開戰有3先決條件？曝民進黨沒說的真相 - 新聞 共機頻越中線 空軍也「秀拳頭 」 全台戰機清晨進行攔截演習 - 政治 何庭歡挑戰最大尺度 驚問：我夠資格嗎？ - 政治 勞保年改喊卡？許銘春喊政府會負最終給付責任 學者狠吐槽 - 政治 蘇震清收賄洩密？ 網回憶一件事嘆：韓國瑜真傻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。