擴大搶攻「宅食經濟」與「剪刀經濟」商機，永豐餘生技旗下「Green & Safe 」有機食材專賣店攜手台北米其林一星餐廳「MUME」名廚Richie林泉，跨界聯名推出米其林星級「冷凍即食包」，創食材專賣聯手米其林星廚合作先例

永豐餘生技旗下4大品牌包括：「山海樓」手工台菜餐廳、「齊民市集」有機鍋物、「農人餐桌」親子餐廳，以及「Green & Safe 」有機與天然食材專賣店。

「Green & Safe」首創有機食材「永豐餘百寶箱」配送到府服務，近百項商品獲得「A.A.無添加驗證」。「省時達人」冷凍即食包系列，類型囊括早餐、午餐、晚餐24小時的飲食生活，標榜採分眾策略符合單身、小家庭、老人家不同消費族群需求，同時目前擁有11家直營實體門市，10月將再開一家，年底總店數12家，2021年目標一季開出一家新店。

搶攻「剪刀經濟」與「宅食經濟」，「Green & Safe 」自2008年起推出主廚研發，結合自家嚴選的安心食材，標榜不須費心料理、只要剪開料理包，簡單加熱即可享用的「省時達人」冷凍調理包，至今已經開發高達120-130支商品，特別訴求「無添加」，強調「真食物」概念-食品成分越簡單越好，讓餐桌上的食材回歸原始、原型、天然。

永豐餘生技總經理何奕佳表示，今年因疫情延燒，加速宅美食經濟發展，更多消費者選擇在家用餐，但又希望能兼顧方便、食安與美味，「Green & Safe」邀請米其林星級主廚林泉首度跨界合作，聯手推出「名廚家常菜系列」，不僅再現星級大廚林泉家中跨國飲食文化的餐桌風景，讓越來越講究平日飲食品質的吃貨們，一嘗星級名廚料理「家的味道」更將冷凍即食包推升至米其林等級。

台北「MUME」餐廳是以前衛時尚歐陸菜聞名，自2018起連續三年榮獲《台北米其林指南》一星肯定，更四度入榜「亞洲50最佳餐廳（Asias 50 Best Restaurants）」，2019年拿下第7名，創下目前台灣獲獎餐廳中排名最好成績。MUME主廚林泉有三個小孩，回到家為家人做菜時，最在意的其實正是安心及營養，他說自己很認同「Green &Safe」的食材與無添加理念，這也是雙方聯名合作的重要原因。

林泉這次以GREEN&SAFE的食材為主，研發出「南杏干貝雪梨小排湯」、「櫻花蝦干貝鮑魚粥」、「紫蘇梅醬醃豬肋排」、「東北酸辣滷肉」四款獨家冷凍即食包，這四款分別代表他的成長經歷、MUME與Baan Taipei的招牌菜，可說是認識這位名廚的「懶人包」。

(工商 )