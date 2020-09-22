北京市華遠集團前黨委副書記、董事長任志強，因涉嚴重違紀違法受查，相關案件移送起訴。北京市第二中級人民法院周二（22日）續開庭審理，任志強因犯貪污、受賄、挪用公款等罪罪成，判囚18年，罰款420萬元（人民幣，下同）。任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。

據報導，法院審理查明，任志強於2003年至2017年間，利用職務便利，貪污公款4974萬多元；收受賄賂125萬多元；挪用公款6120萬元；濫用職權致使國有控股企業遭受特別重大損失約1.17億多元，其中國有股東華遠集團財產損失5378萬多元，任志強個人獲利1941萬多元。

法院認為，任志強的行為已構成犯罪，依法應予懲處。鑑於他自願如實供述全部罪行，承認犯罪事實，自願接受法院判決，且違法所得已全部追繳，法院對公訴機關的量刑建議予以採納，遂作出上述判決。宣判後，被告人任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。

(中時 )