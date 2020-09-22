你是機車族嗎？機車是台灣人最常見的代步工具，雖然方便但卻沒有什麼防護，因此規定要戴安全帽，然而！台灣氣溫潮濕悶熱，如果長時間沒有清洗安全帽，內部就容易滋生細菌，引起肌膚發炎，導致臉部開始冒粉刺痘痘，嚴重甚至引發落髮，而安全帽究竟有多髒呢？答案是馬桶的100倍。

皮膚專科醫師廖苑利坦言，尤其是夏天，在高溫又悶熱的情況下，機車騎士容易會流汗出油，又被悶在安全帽裡，就會成為細菌滋生最完美的溫床，長時間下來，安全帽內部殘留污漬，又重複貼到肌膚上，油脂就會阻塞毛孔，細菌也會引起發炎，甚至開始掉髮。

避免這種情況發生，最好的辦法就是定期消毒，最好可以在內部多加一層襯墊，固定拿去清洗，沒有戴安全帽時，也能放置在通風處陰乾，相信情況會改善許多，而如果頭皮和臉部已經有狀況出現，除了確實清潔之外，也可以求助皮膚科診所醫師，才能迅速治療。

安全帽是滋生細菌的溫床。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

否則已經等到毛囊受損才發現，那就已經無法修復，很可能會造成永久性落髮，一切就都太遲了！

(中時新聞網)