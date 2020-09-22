南市專勤隊一舉緝獲7名失聯移工，並依違反《入出國及移民法》移送收容所，等待遣送回國。（台南市專勤隊提供／周書聖台南傳真）

台南市一名失聯7年的杜姓越南籍移工，日前遭到台南市專勤隊員盤查，謊稱自己是已取得身分證的道地台灣人，專勤隊員詢問杜男身分證字號時，居然神色自若回答D22...，由於身分證字號2開頭代表女性，馬上被專勤隊員識破逮捕。

南市專勤隊日前接獲線報，1名越南籍男子四處招募同鄉的失聯移工，並承攬工地工程，自己當起司機，接送移工四處工作。專勤隊員展開多日跟監，依循其行蹤路線，利用清晨出門工作時攔截圍捕，總共緝獲7名失聯移工。

盤查時杜男堅稱自己是結婚來台的合法外籍配偶，但是忘記攜帶身分證，經過詢問下竟然答出女性開頭的身分證字號，企圖矇騙過關，但卻立即遭到識破，幹員利用生物特徵辨識系統比對指紋後，杜男才承認自己是失聯7年的外籍移工。

杜男的女友為已取得台灣身分證的越南裔國人，雙方育有1子，失聯期間到處承攬零星工地工程，甚至於今年3月以女友名義成立工程行，招募同為失聯移工的越南同鄉，自己身兼司機，但卻無照駕駛載著移工到處工作。

7名失聯移工遭逮後，依違反《入出國及移民法》，移送收容所收容，等待後續遣送回國。南市專勤隊長李建雄表示，民眾切勿貪圖方便，聘雇失聯移工或未經工作許可之外籍人士，若經查獲，可依《就業服務法》裁罰15萬元以上至75萬元以下罰鍰。

(中時 )