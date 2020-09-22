前女F4成員劉樂妍，近年將事業及生活重心移往大陸，國族認同跟資深藝人黃安雷同，被封為「女版黃安」，日前她返台後，因疫情關係遲遲無法出入境，直到近日才返回大陸，繼續透過社群跟大家分享生活，今(9/22)一早貼出了700字長文，還手滑重複貼了2次，透露自己在飯店發生了美麗的緣分，似乎有喜事。

劉樂妍今天一早在微博po文，詢問：「你有見過身高微微矮小，還有點小禿，但是你完全不介意感覺他瞬間氣場兩米八的男生嗎？」，表示這樣的人世上少有，透露最近住酒店，遇到一群自雲南來的法官來進修，會相遇是因為她走錯會場，走到了法官進修的場地，直到櫃台提醒她才知道自己迷路了。

沒想到隔天早上，已退房拉著行李的劉樂妍，在找早餐供應處的過程中又迷路了，好在看到一個穿西裝、猶如客房經理的人，便大喊尋問：「先生。請問你知道主樓在哪裡嗎？」，結果對方直接領著她到目的地。

這個小個子西裝男不但幫劉樂妍帶路，自己滿手的資料，卻還紳士地說：「你那行李，我幫你拿吧！」，不容她推辭，劉樂妍以為對方真是飯店經理，服務到位，還跟對方抱怨一堆酒店的設備問題，沒想到對方竟然附和，還說：「好在我昨晚跑步運動了一圈，所以我搞得清楚方位」，這實劉樂妍才發現對方是雲南來的法官而不是飯店經理，瞬間感受都不同了，還害羞寫下：「我發現原來有一個正當職業的人，在我心中就很帥。氣場兩米八。而且會慢跑的人肯定不抽煙！！」讓這篇稱讚文，瞬間漾起粉紅泡泡。

(中時新聞網)