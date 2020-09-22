湖人球星詹姆斯(LeBron James)最近掀起MVP之爭的話題，他很不滿意MVP被搶走，因此引來一些批評。老前輩「刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)出言力挺詹皇，認為他不爽是應該的。「我欽佩他始終想要獨霸聯盟的欲望，我不曾看過一個球員可以稱霸這麼多種統計數據。」

湯瑪斯對《運動畫刊》說：「我們有過統治各種領域的球員，但沒有一個可以統治全部的，而且他(詹姆斯)過去17年從不失敗。現在目前最強的是賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)，但詹姆斯退休的時候，他將會是史上最偉大的籃球員。」顯然這是開炮偷酸喬丹(Michael Jordan)，湯瑪斯不僅把詹姆斯放在喬丹前面，還把賈霸也疊上去。

以生涯續航力來說，賈霸當之無愧，生涯累積38387分，20個球季場均得分都達到兩位數。詹姆斯打了16個球季，場均從未低於20分，年紀比他小的球星隆多(Rajon Rondo)、霍華(Dwight Howard)現在都淪為替補，詹姆斯仍在爭搶MVP。

退休中鋒帕金斯(Kendrick Perkins)亦是詹皇的鐵桿支持者：「詹姆斯16歲就登上《運動畫刊》封面，被稱為天選者，喬丹在相同年齡時卻被高中校隊刷掉。詹姆斯今年35歲還在爭冠，喬丹35歲時已經沒在爭冠了(退休)。」

(中時新聞網)