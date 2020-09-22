中國科學院高能物理研究所官網發布稱，大陸慧眼衛星發現距離黑洞最近的高速噴流，為解決低頻QPO物理起源問題提供重要依據。

消息稱，9月21日，國際著名期刊《Nature Astronomy》（自然·天文學）線上發表了慧眼（HXMT）衛星最新觀測結果：在高於200千電子伏特（keV）的能段發現了黑洞雙星系統的低頻准週期振盪（quasi-periodic oscillation，QPO），這是迄今為止發現的能量最高的低頻QPO現象。

消息同時指出，研究表明，其起源於黑洞視界附近的相對論噴流（向外高速運動的等離子體流）的進動，為解決一直以來存在爭議的低頻QPO物理起源問題提供了重要依據。

據介紹，該研究工作由中科院高能所、英國南安普頓大學、德國圖賓根大學、中國中科院上海天文台等單位的研究人員共同完成。

慧眼衛星是大陸第一顆空間X射線天文衛星，高能所是慧眼衛星專案提出單位，並牽頭負責衛星有效載荷、地面應用系統和科學研究工作，航太五院負責衛星系統的工作並承擔衛星平台研製，參加慧眼衛星工程的還有清華大學、中國科學院國家空間科學中心、北京師範大學等單位。

低頻QPO發現於上世紀80年代，是一種在X射線雙星中普遍存在的時變現象，表現為光變曲線上出現類似週期性但是並非精確週期性的調製。30多年來，低頻QPO的起源一直是緻密天體研究的一個未解難題。

(旺報 )