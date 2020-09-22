自從國民黨革實院長羅智強表態參選2022年台北市長後，藍委蔣萬安也蓄勢待發布局北市長，近日傳出前高雄市長韓國瑜也有意角逐，對此，羅今天表示，他一貫態度就是君子之爭多多益善，不管是蔣萬安贏還是羅智強贏，其實國民黨贏最重要，現在就是兄弟登山各自努力，揖讓而升君子之爭。

羅智強上午舉行《伊羅寓言-國王貓》新書發表會，邀請前總統馬英九、前國民黨副主席郝龍斌、前中常委廖萬隆、中央委員馬愛珍等人出席，由於馬、郝曾擔任過台北市長，外界揣測羅邀兩人出席，與他表態參選台北市長有關。

羅智強表示，其實兩位不只是台北市長，也是他的前長官，他曾經擔任過郝龍斌的機要秘書，也當過馬英九的發言人與副秘書長，所以今天是兩位老長官前來支持，主要就是來參加他的新書發表會。

羅智強指出，不論是郝龍斌或馬英九，他們都希望在這混亂的時代裡能發揮制衡政府的力量，對國民黨來說，2022台北市長也非常重要，所以他們力挺的是能幫國民黨贏回台北市長的最強戰將，國民黨內有機制能產生最強戰將，請大家拭目以待。

媒體詢問，2022年台北市長人選，大部分民調都把蔣萬安拿來跟民進黨的人做比較，羅智強表示，基本上他為蔣萬安感到高興與祝福，不管是蔣萬安贏還是羅智強贏，其實國民黨贏最重要，兄弟登山各自努力，揖讓而升君子之爭，他一定會全力的把理念與團隊的勝利，置於個人的勝利之上。

媒體追問，傳出前高雄市長韓國瑜要選2022年台北市長，羅智強強調，他一貫的態度就是君子之爭多多益善，不管蔣萬安或其他任何人如果有心要來角逐台北市長的話，他都祝福與歡迎。

至於羅智強在臉書發文提到他的民調有進步，羅說，他個性向來就是正能量，遇到困境就會給自己更加要求與努力，目前的民調可能是因為剛起步的過程中，所以支持還是不夠，可是也看到一些進步與成長，這些都是他自我勉勵加油、繼續努力的動力。

(中時 )