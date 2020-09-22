台中市政府警察局第二分局育才派出所警員王郁婷及錢明緯日前深夜23時20分許接獲民眾報案，指稱北區育祥街上有名老翁全身赤裸，請求警方到場協助，員警獲報後立即趕赴現場，花了一番功夫終於查證其身分，最後將其平安送回家中，深獲家屬感激。

警方到場時，發現老翁頭髮斑白，全身未著片縷在街上緩慢行走；王員深怕老翁著涼，靈機一動向路過的機車騎士商借備用雨衣，先讓老翁穿上，並詢問其各項個人資訊。老翁自稱姓蕭，家住北區育強街，經員警以警政系統查詢，得知其年紀已74歲高齡，並查出確切住址，才成功護送老翁返家。

蕭姓老翁妻子一見離家出走的丈夫又急又氣，向警方表示丈夫年事已高且患有失智症，自己平日晚上都會將門鎖上，防止老翁亂跑出門；不料當天因家務繁忙忘記上鎖，導致老翁沒穿衣服，便偷跑出去散步，十分感謝員警幫忙找回走失的家人，大讚員警熱心助人及為民服務的積極態度。

二分局長蔡元戎表示，家中如有年老且無法正確表達個人資訊之長輩，應特別留意其外出動向，並讓長輩隨身攜帶證件、隨身衣物繡上聯絡資訊或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。

(中時 )