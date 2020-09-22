紐約市一名出生大陸西藏的警察昂旺（Baimadajie Angwang）昨（21）日遭到美國執法人員逮捕，他被控為北京擔任間諜，監視在美藏人的行動。

美媒CNBC報導，服務於紐約市皇后區第111區警察局社區事務部門的33歲警察昂旺，昨日在視訊法庭中被美國法官當庭宣判逮捕、不得交保，檢察官更指控他有逃亡之虞。

昂旺被控擔任大陸間諜，監視在美藏人行動，並且向大陸駐紐約領事館人員彙報紐約地區藏族人士的行動。如果昂旺被判有罪，他恐面臨最高55年有期徒刑。

根據檢察官起訴內容，昂旺最初是持文化交流簽證入境美國，延簽到期後他仍待在美國，並且向有關單位尋求庇護，聲稱因為藏族血統，在中國大陸遭到逮捕及虐待。

不過紐約檢察官指出，經過調查後發現，在庇護申請獲得許可之後，昂旺多次返回大陸，檢察官指出，「這不是一個害怕被中國虐待、迫害的人會有的行為，顯示他是透過偽裝來取得美國公民身分。」

起訴書指出，昂旺最早是在2014年開始和一名大陸駐紐約領事館人員往來，2018年開始和另一名使館人員往來，他更稱對方為「老闆」，該名使館人員據信隸屬於負責消除潛在反對大陸聲音的部門。

起訴書內容也指出，自2014年以來，盧旺和使館人員傳訊息、通話達上百次，通話紀錄顯示，盧旺曾提議陸使館人員出席紐約的藏人活動，甚至詢問對方要不要出席紐約市警察局（NYPD）的活動，以「提升我們國家的軟實力」。

除此之外，盧旺也被控向陸駐紐約領事館報告藏人活動，並且「發現、評估紐約大都會區潛在的藏族情報人士」。盧旺也被指，利用紐約市警察的身分提供陸方人員接近紐約資深警察的管道，邀請陸方人士參加紐約市警察局的正式活動。

(中時新聞網)