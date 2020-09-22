近期大陸多個城市出現房貸收緊消息，從大陸銀行業據點承作情形發現，北上廣深等一線城市目前利率處於穩定，出現房貸收緊趨勢目前主要出現在二三線城市，不僅房貸利率較高，且上調了二套房貸款首付比例。同時不少銀行也表示，目前房貸的額度較為緊張、放款速度較慢，部分銀行甚至直接暫停了房貸業務。

例如瀋陽、無錫的二套房首付比出現集體上調現象，還有部分城市之前有銀行執行主流偏低的二套首付水準，也在本月大多調漲至主流水準。

據了解，由於人行限額的政策，無錫部分銀行據點已經開始停貸。另一家股份制銀行負責人也透露，7月開始自家銀行已經不做貸款，主要因為沒有額度放款，積壓的單子很多。

根據《證券日報》指出，目前北京各家銀行房貸利率基本是按照首套在LPR基礎上上浮55個基點，二套上浮105個基點來執行，依照目前5年期以上LPR報價4.65％來計算，實際房貸利率分別為5.2％和5.7％。

(旺報 )