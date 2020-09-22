黃安回應網友。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安6月回到大陸。（圖／中時資料照片）

黃安近年長期定居在北京，但不忘透過微博表達對時事看法，最近台海關係緊張，黃安今(22日)上午發文感慨支持統一的台人都凋零，大部分的年輕人都是獨派，有人虧：「你兒子也是啊」，黃安秒回：「我兒子在北京長大的，更何況有我這個老爸，想台獨，經濟封死你！」

57歲黃安2016年因舉報TWICE成員周子瑜台獨惹議，同年3月他搭醫療專機返台就診，進行冠狀動脈繞道手術，又掀討論。今年初他回台灣過農曆春節，未料因新冠肺炎疫情影響一度卡在台灣，6月才回到大陸，先前他分享收藏的書籍，有人問：「看簡體字有障礙嗎？」黃安回：「我繁體都快忘了」。

黃子安過去曬跟女友閃照。（圖／翻攝自黃子安Andy微博）

今黃安發文，透露觀察到的台灣人支持統一、對祖國存有情懷的都凋零，「我算年輕的，都已經快60歲了；喝著民進黨奶水長大的年輕人基本上多是獨草！」有人問他兒子是否也是台獨？他嗆有他這父親，兒子要是台獨就用經濟封死對方，另有人說：「黃子安老婆是我們大山東煙台的，哈哈哈哈！」黃安則親回未來媳婦來頭，其實是山東日照市。

黃安先前便發文說：「自從俺兒子的未來媳婦是山東姑娘之後，現在看山東人，俺是越看越順眼。」而黃安兒子黃子安去年就曾放閃分享女友照片，該女身材火辣，前凸後翹，長相五官精緻，被封「真人版娜美」。

(中時新聞網)