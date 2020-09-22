枋寮電信行門口傳有爆裂物，警方調閱監視器初判研判是資源回收物。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

枋寮中山路某間電信行門口稍早傳出被放置寫有「不許打開！會爆」字樣的藥罐，居民恐慌懷疑是爆裂物，趕緊報警處理，目前警方封鎖現場調查中，經調閱監視器初判應是有民眾進行資源回收時不小心遺留的罐子，全案仍在釐清中。

(中時 )