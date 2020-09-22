枋寮電信行門口傳有爆裂物 寫有「不許打開！會爆」 12:502020/09/22 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 枋寮電信行門口傳有爆裂物，警方調閱監視器初判研判是資源回收物。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 枋寮電信行門口傳有爆裂物，警方調閱監視器初判研判是資源回收物。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） 枋寮中山路某間電信行門口稍早傳出被放置寫有「不許打開！會爆」字樣的藥罐，居民恐慌懷疑是爆裂物，趕緊報警處理，目前警方封鎖現場調查中，經調閱監視器初判應是有民眾進行資源回收時不小心遺留的罐子，全案仍在釐清中。 (中時 ) #警方 #監視器 #資源 #爆裂物 #枋寮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消防隊員好幫手 中科發表AI智慧災防機器人 16:052020/09/21 生活 熊熊爆吞吐不雅片外流 網比對揪出男主角神似傳過緋聞的他 00:262020/09/21 娛樂 信義區潑糞哥找到了 20歲男子將到案說明 13:492020/09/21 社會 李恆隆執著sogo「走不出電梯」 律師嘆1.6億元其實可省下來 09:192020/09/22 社會 舊設備也可以物聯網 PCBECI設備團隊耕耘有成 10:542020/09/21 財經 1天2垃圾場火警 雲縣府要查 04:102020/09/22 地方新聞 苗栗男子深夜闖社區開槍 回家再朝胸口開槍 09:482020/09/21 社會 疑熊熊3分鐘性愛片瘋傳 陳沂諷「噁男性幻想又吃不到」 08:152020/09/21 娛樂 板橋音樂公園被倒咖啡渣 區公所立告示牌禁止 19:202020/09/21 生活 高雄本月兩起居家檢疫死亡 驚現4大巧合 10:242020/09/22 生活 社會熱門新聞 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 特斯拉停「專用車位」慘遭噴漆 網看停車格線笑：賠到脫褲 - 社會 李恆隆執著sogo「走不出電梯」 律師嘆1.6億元其實可省下來 - 社會 內湖公車失控衝人行道釀1死1傷 司機驚慌回：我睡著了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。