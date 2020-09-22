房地產持續升溫，外界關心資金行情中止後，後巿恐無以為繼，海悅總經理王俊傑表示，房巿後巿須仰賴國內整體產業發展，目前台商回流，進行實質投資，對巿場有正面助益。亞昕集團董事長姚連地也說指出，過去的30年

，台商大舉西進，但未來30年，台商將紛紛回流，增加就業、土地、廠辦等需求，對房巿發展是一大助益。

新潤建設機構董事長黃文辰也說，低利環境加上台商回台投資，房巿從今年持續看好到明年底。不過，姚連地指出，要提振台灣內需巿場，政府應先鬆綁豪宅房貸限制，將「鍋蓋掀開」，才能增加消費。

看好東區門戶鍍金前景，亞昕國際、新潤興業、海悅國際三家上市櫃攜手白天鵝機構，共同整合位於中視媒體總部、重陽公園旁，興南街逾1800坪土地，預計推出26層擎天雙塔住宅，規劃首購、首換產品，總銷金額突破120億的超級大案，消息一出即獲各界關注。

該案今日於在林口舉辦63.96億元聯貸簽約典禮，由合庫主辦，新潤興業董事長郭長庚、亞昕國際董事長姚連地、白天鵝機構-鋐富董事長陳清堯、海悅國際董事長黃希文及合庫總經理陳世卿均將出席。

瞄準東區新門戶願景，亞昕、新潤、海悅三家上市櫃品牌首度聯手購置重陽公園旁，興南街上的1600多坪土地，並與鄰地主白天鵝機構-鋐富開發合作，整合成1800坪壯闊基地，推出超過百億的純住宅大案。

(中時 )