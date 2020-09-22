22日中午11時許國道2號西向8.1公里處發生一起車禍事故，2台大貨車追撞，造成後方的大貨車駕駛座嚴重擠壓，目前經過搶救已將2位駕駛救出，後方大貨車駕駛已送至林口長庚進行治療，另一名駕駛並無受傷。

高速公路國道2號西向發生2大貨車追撞事故，當場貨架散落高速公路上，現場占用外側、輔助車道及外側路肩，後方大貨車的車頭遭到嚴重擠壓，後方大貨車駕駛員受困於車內，目前已緊急救出送至林口長庚，所幸無生命危險。

(中時 )