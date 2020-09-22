國道二號大貨車追撞 駕駛座嚴重擠壓 12:472020/09/22 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 後方大貨車駕駛員受困於車內，目前已緊急救出送至林口長庚，所幸無生命危險。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22日中午11時許國道2號西向8.1公里處發生一起車禍事故，2台大貨車追撞，造成後方的大貨車駕駛座嚴重擠壓，目前經過搶救已將2位駕駛救出，後方大貨車駕駛已送至林口長庚進行治療，另一名駕駛並無受傷。 高速公路國道2號西向發生2大貨車追撞事故，當場貨架散落高速公路上，現場占用外側、輔助車道及外側路肩，後方大貨車的車頭遭到嚴重擠壓，後方大貨車駕駛員受困於車內，目前已緊急救出送至林口長庚，所幸無生命危險。 (中時 ) #國道二號 #大貨車 #追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元大龍頭基金閉鎖期打開 贖回僅兩成 04:102020/09/22 金融．稅務 美大選倒數 選民關注熱度創高 04:102020/09/22 全球財經 內湖公車衝人行道釀1死 他目擊全程後返家驚嚇：死者是爸爸 11:502020/09/22 社會 選前變數多 川普恐面對稅務詐欺調查 11:262020/09/22 財經 連假逛新竹設計展 台北出發國光祭優惠價110元 11:262020/09/22 生活 台中五權路地下道施工 恐衝擊交通 04:102020/09/22 地方新聞 假碰瓷真詐財 這兩人一年得手400萬 10:292020/09/22 社會 天然氣接收站工作船擱淺 補正再審 04:102020/09/22 金融．稅務 權證星光大道－群益金鼎證券 國巨 強攻車用零組件 04:102020/09/22 證券．權證 駕享雙進化的型格房車，2021 Nissan Sentra 1.6 尊爵智駕版 10:322020/09/22 汽車情報-新車試駕 社會熱門新聞 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 特斯拉停「專用車位」慘遭噴漆 網看停車格線笑：賠到脫褲 - 社會 李恆隆執著sogo「走不出電梯」 律師嘆1.6億元其實可省下來 - 社會 內湖公車失控衝人行道釀1死1傷 司機驚慌回：我睡著了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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