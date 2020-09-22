知名電商達人兼網紅「486先生」，對於時事議題向來敢說敢言的他，累積一票死忠粉絲，沒想到昨（21日）晚在臉書直接呼叫蔡英文總統，表示家中發生慘劇希望能求得幫忙，沒想到竟釣出總統本尊回應，還二話不說就答應了請求。

486先生昨天在臉書PO出刻有蔡英文三個字的紀念酒瓶，接著寫道：「呼叫蔡英文總統」，立刻引起網友好奇發生什麼事？他解釋蔡英文總統之前送的紀念酒，原本上頭有親筆簽名，未料太太洗抹布後手還沒有乾，就順手拿紀念酒想擺在櫃子上，沒想到蔡英文簽名的「蔡」字居然被擦掉，讓他哀嚎：「能不能下次見面時我帶去給妳旁邊再簽一次，這真的是悲劇啊」。

蔡英文總統親自回覆留言。（圖／486先生臉書）

沒想到竟意外釣出蔡英文總統本尊回應，直接表示：「沒問題」，眼見總統親自回應，讓所有粉絲可說是欣喜若狂，短短時間內吸引上萬人按讚，紛紛留言大讚蔡總統親民之外，也許願希望能取得簽筆簽名。

至於486先生力挺蔡英文是眾所皆知，先前就曾在粉絲頁放出地瓜粉的照片，上面括號(韓極混)，暗酸高雄市長韓國瑜，並說以後公司員工餐，唯一指定品牌。

(中時新聞網)