近1個月以來，大陸房企在「三道紅線」壓力下，特別是從8月20日大陸住建部和中國人民銀行（大陸央行）召開重點房地產企業座談會至今，房企債券融資規模明顯收縮。據貝殼研究院統計數據，按發行日期來看，統計8月20日至9月20日期間的房企境內外融資規模約992.7億元（人民幣，下同），比前1個月減少24.6％，規模收縮約1／4。

據《新京報》報導，具體來看，近1個月間境外融資規模約280.9億元，較前月大幅降低45.6％，占整體融資規模約28％。而境內融資相對平穩，融資規模約711.8億元，較上月微增0.6％。

另注意的是，即便單月規模收縮，但與上年同期表現來看，8月20日至9月20日的房企境內外融資規模仍較2019年增率達10.7％。

貝殼研究院高級分析師潘浩表示，房企融資規模收縮，主要是受到境外債市的負面拉動，外部環境的高度不確定性導致今年4月後的境外債市低迷；同時融資新規的影響有一定的滯後期，在逐步消化前期計劃性發債後，境內債市規模或將進一步收縮。

所謂大陸官方「三道紅線」分別為剔除預收款後的資產負債率大於70％、淨負債率大於100％、現金短債比小於1倍。據觸線情況不同，將房地產企業分為「紅、橙、黃、綠」4檔次。如果全部踩中，開發商的有息負債將不能增加；踩中兩道，有息負債規模年增速不得超過5％；踩中一道增速不得超過 10％。

(旺報 )