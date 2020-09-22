中華航空推出的「小小空服員夢想起飛」微出國體驗，活動獲得熱烈好評，為回饋南部旅客對華航的支持，華航將於10月9日再推出「小小空服員高雄起飛」體驗行程，規劃於高雄小港機場起降，由現職空服員親授美姿美儀課程及機上服務，讓親子共創美好回憶，限定行程即日起可向雄獅、東南、五福及易遊網等4家旅行社洽詢。

「小小空服員高雄起飛」活動為小朋友打造航空體驗課程，近距離了解空服員與地勤的工作內容，同時也安排高雄小港機場航站巡禮，體驗航空從業人員的日常工作。隨後親子們將一起搭上CI-2060（諧音愛你．戀你）航班，由波音737-800客機執飛，預計10月9日下午4時自高雄小港機場起飛，往日本石垣島方向飛行後，沿台灣東海岸返程，於晚間6時15分降落高雄小港機場，航程時間約2小時15分鐘。

華航表示，飛航途中能品嘗機上限定版餐點，盡情選購免稅品，並獲得華航精心準備驚喜大禮包，下機後於入境大廳還有貼心紀念禮=。CI-2060機上限定版餐點以精品級空中饗宴概念出發，以高規格食材設計海陸雙拼餐點，商務艙旅客於飯後享用GODIVA冰淇淋，經濟艙則搭配Haagen-Dazs冰淇淋。

驚喜大禮包送上華信航空高雄出發國內線機票買1送1優惠劵、超夯華航豪華商務艙The North Face迷彩盥洗包、可愛機長熊，加碼再送漢來飯店住宿優惠券、智崴全球iRide飛行劇院體驗券以及新東陽精美伴手禮。搭機旅客可於機上採購免稅品，最低享8折優惠，另於昇恆昌免稅店購物也享華航貴賓專屬優惠，讓旅客買得開心又划算。

華航指出，「小小空服員高雄起飛」歡迎6至10歲的小朋友參加，每位小朋友最多可由2位家長陪同，經濟艙1大1小雙人同行每人6888元（含稅），另可至多加購1名成人；另售有4組商務艙，1大1小雙人同行每人9388元（含稅）。

(中時 )